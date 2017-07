G20 OTSEBLOGI: Trump kohtub esmakordselt Putiniga, politsei üritab vihast rahvahulka eemale hoida

Tippkohtumisel toimuvaga on võimalik end kursis hoida siinse otseblogi vahendusel.

G20 TIPPKOHTUMINE SAKSAMAAL

Mehed on kohal ja ütlevad enne kohtumist pressile paar sõna. Mõlemad loodavad häid tulemusi.

Trump ja Putin kohtumine algab lähimatel minutitel.

Veel üks video G20 tippkohtumist võõrustavast Hamburgist ja selle tänavatel mässavatest „antifašistidest“ - kui ei teaks, et nad end nii on otsutanud nimetada, oleks neid tõesti väga kerge tavaliste fašistidega segi ajada. https://www.youtube.com/watch?v=3sDeXKrterw

Suubritannia peaminister Theresa May on tippkohtumisel samuti kohal, kuigi jääb riigijuhtide seas üsna märkamatuks. Ta ei paista erinevalt oma eelkäijast David Cameronist sugugi tähelepanu otsivat.

Antud fotol näeme G20 vaheajal jutustamas USA president Donald Trumpi, Prantsusmaa riigijuht Emmanuel Macroni ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkelit. Merkeli pilk paistab olevat tõsisemast tõsisem.

Trumpi ja Putini õige pea alguse saaval kohtumisel osaleb kahe riigipea kõrval teadaolevalt veel ainult neli inimest: USA riigisekretär Rex Tillerson, Venemaa välisminister Sergei Lavrov ja kaks tõlki.

Antud videol on näha vägivalla taga olevat rünnakrühma, mis tegutseb politsei teatel koordineeritult. https://twitter.com/trbrtc/status/883245987250278401

Vahetult enne Trumpi ja Putini kohtumist, vabastati vanglast Vene opositsioonijuht Aleksei Navalnõi, kes mõisteti eelmisel kuul 25 päevaks trellide taha ametliku loata meeleavalduse korraldamise eest. https://twitter.com/EvgenyFeldman/status/883280295574765569

USA president Donald Trump kohtus ka oma Mehhiko ametivenna Enrique Pena Nietoga. Kohtumise järel küsiti Trumpilt, kas ta eeldab endiselt, et Mehhiko maksab müüri eest, mille ta kavatseb rajada. „Absoluutselt,“ vastas riigipea.

G20 tippkohtumise vastase meeleavalduse organiseerija Andreas Blechschmidt ütles täna hommikul uudisteagentuurile AFP, et protestiaktsioonidega üritatakse blokeerida ligipääs tippkohtumise toimumispaika. Ühtlasi märkis Blechschmidt, et nad „jätavad endale võimaluse osutada jõulist vastupanu“.

Hamburgi politsei teatel on vägivalla taga paarisajast inimesest koosnev rünnakrühm, mis tegutseb koordineeritult. Meeleavaldajaid ja märatsejaid ohjeldab suisa 15 000 politseinikku, kuid oodata on lisajõude. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/video-hamburgi-rahutused-muutuvad-vagivaldsemaks-melania-trumpi-ei-lastud-hotellist-valja-tanavatel-polevad-autod?id=78811440

Millest Angela Merkel ja Vladimir Putin kõnelevad? Kas Põhja-Korea raketikatsetust? https://twitter.com/dimsmirnov175/status/883292354597314562

Kui tänasel kohtumisel paistab Trump Vene riigipeaga hästi läbi saavat, siis alles neljapäeval pidas ta oma tavapärasest retoorikast erineva kõne Varssavis, kus ta teatas, et Venemaa peab lõpetama Ukraina õõnestamise ja koostöö vaenulike riikidega. „Kutsume Venemaad üles lõpetama destabiliseeriv tegevus Ukrainas ja mujal, lõpetama vaenulike riikide nagu Süüria ja Iraani toetamine, ning ühinema vastutustundlike riikidega meie võitluses ühiste vaenlaste vastu ja tsivilisatsiooni kaitseks,” ütles ta.

Hamburgi politsei pressiesindaja sõnul on neil vaja lisajõude riigi teistest piirkondadest, et tulla toime kümnete tuhandete meeleavaldajatega ja vältida suuremat vägivallatsemist. Ühtlasi aitab sakslastel turvalisust tagada naaberriigi Austria politsei. G20 vastu ähvardab nädalavahetusel tänavatele tulla 100 000 inimest.

USA president Donald Trump istub Venemaa riigipea Vladimir Putiniga maha ja räägib temaga silmast silma täna kell 17 Eesti aja järgi. Vene meedia teatel saab nende kohtumine kestma umbes pool tundi. Vene presidendi abi Juri Ušakovi sõnul eeldab Venemaa, et juttu tuleb piirkondlike kriiside lahendamisest, eelkõige Süüria ja Ukraina sõjast, ja terrorismivastasest võitlusest. Ühtlasi huvitab venelasi, kas Trumpi administratsioon on valmis lähiajal Venemaa-vastastest sanktsioonidest loobuma. Ameerika Ühendriikide riikliku julgeoleku nõunik H. R. McMaster tunnistas samal ajal nädala eest, et „konkreetset päevakorda ei ole“ ja „räägitakse sellest, millest president Trump peaks rääkida soovima“.Trump ise säutsus täna hommikul oma Twitteri kontol, et neil Putiniga kõvasti, mida arutada.https://twitter.com/realDonaldTrump/status/883229754077392896

Huvitav tõsiasi on ka, et videokaadrid Donald Trumpi ja Vladimir Putini esimesest kohtumishetkest, mil nad üksteisel kätt surusid ja õlale patustasid, ei jõudnud avalikkuseni Ameerika ega Venemaa, vaid Saksamaa diplomaatide vahendusel. https://twitter.com/dimsmirnov175/status/883287383676002306

Mis on G20? Juhtivate tööstusriikide G20 tippkohtumine loodi 2008. aastal keset ülemaailmset finantskriisi rahvusvahelise majanduskoostöö suurendamiseks. Alates sellest on G20 liikmed kohtunud igal aastal. G20 toob kokku 19 riiki ja ELi. G20 liikmete sisemajanduse koguprodukt (SKP) moodustab maailma SKPst enam kui 80% ja neis elab peaaegu kaks kolmandikku maailma elanikkonnast. Tänavuse kohtumise teema on „Ühendatud maailma kujundamine“. Juhid arutavad põhilisi majandus-, finants-, kliima-, kaubandus-, tööhõive- ja arengupoliitika küsimusi. Ühtlasi tuleb juttu rändekriisist ja terrorismivastasest võitlusest.

Hamburgi tänavatel olevate kümnete tuhandete rahumeelsete meeleavaldajate seas on ka inimesi, kes keelduvad allumast politsei korraldustele ja lahkuma kohtumispaika suunduvatelt teedelt, mistõttu korrakaitsjatel on tulnud kasutada veekahurit, et neid laiali ajada, tuli politsei pressiesindajal tõdeda.

Antud fotol jutustab USA president Trump ühispildi eel Austraalia peaministri Malcolm Turnbulliga. Neile järgnevad Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kelle kätt surub Maailmapanga juht Jim Yong Kim.

USA esileedil Melanie Trumpi ei ole võimalik tippkohtumisel osaleda, kuna võimude hinnangul ei ole tal vägivaldsete meeleavalduste tõttu ohutu läbi linna kohtumispaika sõita, ütles tema pressiesindaja.

Trump surus Putiniga kätt, patsutas talle õlale. Mehed ajasid ka juttu. Mõlemal oli naeratus näol. https://twitter.com/ASLuhn/status/883286434727301121

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel avas G20 tippkohtumise ja avaldas lootust, et see saab olema tulemuslik. Inimesed ootavad, et me saavutaks tulemusi, rõhutas ta. Ta mainis oluliste teemadena kliimamuutust, kehvemal järgul olevate riikide ja maailmamajanduse arengut, võitlust terrorismiga ja põgenikeprobleemi.

