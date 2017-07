G20 kohtumisel ollakse hädas Trumpiga ühise keele leidmisel

G20 kohtumise viimase päeval seisavad maailma suurriikide juhid vastamisi küsimusega, kuidas saavutada Ameerika president Donald Trumpiga ühine keel kaubandust ja kliimamuutust puudutavates küsimustes.

Saksamaa kantsler Angela Merkel sõnas, et senini on kõnelused olnud "väga rasked" ja lisas, et ei soovi enamat kommenteerida, vahendab BBC.

Kohtumisel osalevatel suurriikide juhtidel on väidetavalt keeruline leida Ühendriikidega ühisosa pärast seda, kui president Trump möödunud kuul Pariisi kliimaleppest taganes.

Eraldi probleemiks on veel Trumpi vastumeelsus vabale kaubandusele. Trump on öelnud, et ta ei ole vabakaubanduse põhimõtetele vastu, kuid tema seisukoht, et kõik kaubanduslepped, millega Ameerika nõustub, peavad kaitsma USA tööstust.

Läbirääkijad töötasid öö läbi, et leida kompromissi kohtumise lõpus tehtava avalduse sõnastuses.

Merkel avaldas lootust, et erimeelsused USA-ga ei mõjutukas teiste riikide valmisolekut kokkulepetest pidada.