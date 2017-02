FT: Vene häkkerite rühmituse Šaltai Boltai väidetavalt viimane vabaduses liige kavatseb Eestis varjupaika paluda

Ajaleht Financial Times kohtus Vene häkkerite rühmituse Šaltai Boltai enese sõnul viimase vabaduses oleva liikme Aleksandriga, kes väidetavalt kavatseb Eestis varjupaika paluda.

Pärast aastaid intriigide ja kuulujuttude sepistamist, lekitades tippametnike kirjavahetust, on Šaltai Boltai sattunud rambivalgusse oma juhi Vladimir Anikejevi vahistamisega. Tegemist on segase looga, mis on seotud riigireetmissüüdistustega Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) töötajate vastu.

Aleksandr kinnitas oma identiteeti esitades Financial Timesi reporterile varasema e-kirjavahetuse reporteri ja konto vahel, kust Šaltai Boltail oli kombeks informatsiooni lekitada, ning fotodega, millel ta on jäädvustatud koos Anikejeviga.

Anikejevile ei ole koos FSB töötajatega riigireetmise asjas süüdistust esitatud, ta eitab koostööd luureagentuuridega, kuid on tunnistanud end süüdi poliitikute kirjavahetuse lekitamises, teatas tema advokaat Ruslan Koblev.

Aleksandr, kes kohtus Financial Timesi ajakirjanikuga „ühes Mehhiko restoranis Eestis, kunagi KGB hallatud hotelli esimesel korrusel“, ütles, et kohtus Anikejeviga Peterburis 2003. aastal veebilehe damochka.ru kasutajate kohtumisel.

Kümme aastat pärast tutvumist palus Anikejev Aleksandri sõnul tal aidata lekitada kompromat’i, mis oli kogutud kõrgete Vene ametnike kohta. Töökohal igavust tundnud ja Venemaa presidendi Vladimir Putini poliitikas pettunud Aleksandr nõustus.

Aleksandr väidab, et ei ole kunagi teadnud, kuidas failid, mis olid tavaliselt pärit kergesti häkitavatelt populaarsete teenusepakkujate kontodelt, näiteks Gmail, mail.ru ja Yandex, omandatud olid.

Kui Venemaa õhutas 2014. aastal konflikti Ukrainas, avaldas Šaltai Boltai Krimmi hõivamisega seotud inimeste, Ida-Ukraina Venemaa toetatud mässuliste ja Putini-meelse internetiarmee häkitud kirjavahetuse. Hiljem avaldas Šaltai Boltai mitmete tippametnike kirjavahetuse ja häkkis Venemaa peaministri Dmitri Medvedevi Twitteri-konto.

Aleksandri sõnul muutusid rühmituse eesmärgid lihtsamaks: varastatud kirjakastide sisu müümine internetis bitcoinide eest. „See muutus üha rohkem ja rohkem kommertslikuks,“ ütles Aleksandr. „Ma mõtlesin lahkumisele, aga ma teadsin juba liiga palju.“

Šaltai Boltai teenis failide müügiga 1-2 miljonit dollarit, millest suurem osa kulutati operatiivkuludeks, rääkis Aleksandr. Selleks ajaks veetis suurema osa ajast Tais ja Anikejev oli kolinud Ukrainasse. Nad suhtlesid krüpteeritud vestluste abil.

Aleksandr pole isegi kindel, kui palju liikmeid Šaltai Boltail oli. Koos Anikejeviga on vahistatud veel kaks meest. Aleksandri sõnul tundis ta üht neist, Konstantin Tepljakovi, kuid väidab, et ei ole kunagi kuulnud teisest, Aleksandr Filinovist.

Asjad muutusid Aleksandri sõnul 2016. aasta alguses, kui Anikejev ütles talle, et rühmitus on saanud anonüümsed juhid Vene luures, kes on palunud avaldamisvetot. Kuigi seda kunagi ei kasutatud, muutus Aleksandr hiljem samal aastal kahtlustavaks, kui Anikejev ütles talle, et ta vahistati Minski lennujaamas teel Moskvasse, teda peeti Moskvas kolm päeva kinni ja vabastati siis, kui kontaktid luures sekkusid.

Kui Anikejev palus temalt ja Tepljakovilt detsembri alguses Moskvas kohtumist, palus Aleksandr tal tõestada oma vabaduses viibimist, saates talle selfie ja arve prantsuse kohvikust. „See muutis mu veelgi kahtlustavamaks,“ ütles Aleksandr. „Tavaliselt, kui ma oleksin tal käskinud minna linna teise otsa ja midagi sellist teha, oleks ta mu pikalt saatnud.“

Anikejevi advokaat Koblev ütles, et tema klient on olnud kolm kuud vahi all ega oleks saanud kohvikusse minna.