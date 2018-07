FSB vahistas Kaliningradis riigireetmises kahtlustatuna Balti riikide uurija Antonina Zimina

Zimina kuulub Gortšakovi fondi sõprade klubisse. See avaliku diplomaatia toetamise fond asutati 2010. aastal tollase Venemaa presidendi Dmitri Medvedevi korraldusel. Toetusklubi veebilehel nimetatakse Ziminat sõltumatuks eksperdiks, kelle professionaalsete huvide hulgas on Läti poliitilise eliidi identiteet ja Balti riikide poliitika Venemaa suhtes.

Kaliningradi oblastiduuma liige Solomon Ginzburg ütles BBC-le, et Zimina oli Kanti-nimelise Balti föderaalülikooli aspirant.

„Võimalik, et tema vahistamine on sümmeetriline vastus Maria Butina vahistamisele USA-s,” pakkus Ginzburg. „Tundub, et nad on eakaaslased ja kummalgi pole luurega mingit pistmist.”

Zimina sidemetest Balti föderaalülikooliga rääkis ka BBC allikas, kes töötab Kaliningradi oblastiduuma liikme assistendina. Selle allika sõnul pöördus Zimina 2012. aastal tema poole, et korraldada kohtumine Läti justiitsministri Jānis Bordānsi ja parlamendiliikmete ning Kaliningradi oblastiduuma liikmete vahel.

„Kanti-nimelises Balti föderaalülikoolis on autonoomsed mittetulundusühingud, fondid, ühiskondlik-poliitiliste uuringute keskus Russkaja Baltika, mingid meediaväljaanded, mis nagu tegelevad Balti riikide uurimisega. Tegelikult on see lihtsalt selline propaganda, mis on suunatud Balti vabariikide vastu,” kommenteeris Kaliningradi regionaalse korruptsioonivastase keskuse Transparency International-R analüütik Roman Romanovski.

„See tema organisatsioon (Balti Kultuuride Dialoogi Keskus) on nendega väga sarnane,” lisas Romanovski, kelle sõnul otseseid teaduslikke sidemeid keskuse ja ülikooli vahel ei ole, aga ülikooli inimesed on Zimina sõprade hulgas.