FSB süüdistab sõnumikeskkonda Telegram terroristide sidekanaliks olemises

Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus (FSB) teatas, et terroristid ja „nende kuraatorid piiri taga“ on kasutanud aktiivselt sõnumivahetuskeskkonda Telegram muu hulgas Peterburi metroo terroriakti ettevalmistamiseks. Juba enne seda on Telegrami blokeerimisega ähvardanud Venemaa kommunikatsiooni järelevalveorgan Roskomnadzor.

„Selle aasta 3. aprillil Peterburi metroos toimunud terroriakti operatiiv-jälitusliku juurdluse käigus on Venemaa FSB saanud usaldusväärset informatsiooni sõnumikeskkonna Telegram kasutamise kohta enesetaputerroristi, tema kaasosaliste ja piiritaguste kuraatorite poolt oma kuritegelike plaanide varjamiseks terroriakti organiseerimise ja ettevalmistamise kõigis staadiumides,“ teatas FSB esmaspäeval Interfaxi vahendusel.

FSB viitab sellele, et „rahvusvaheliste terroriorganisatsioonide konspiratiivsete rakukeste kindlaks tegemise operatiiv-jälituslike toimingute käigus on fikseeritav interneti sõnumikeskkondade totaalne kasutamine nende liikmete poolt konspiratiivse side pidamiseks omavahel ja oma kuraatoritega välismaal“. „Kõige aktiivsemalt kasutavad rahvusvaheliste terroristlike organisatsioonide liikmed Vene Föderatsiooni territooriumil sõnumikeskkonda Telegram, mis kujutab endast terroristide jaoks võimalust pidada salajasi vestlusi edasi antava informatsiooni kõrge šifreerimistasemega,“ teatab FSB.

Venemaa side ja kommunikatsiooni järelevalveorgani Roskomnadzor juht Aleksandr Žarov võttis eelmisel nädalal Telegrami teemal mitu korda sõna. Esmaspäeval lubas ta pöörduda Telegrami looja Pavel Durovi poole, et viimane esitaks andmed, mis on vajalikud Telegrami kandmiseks niinimetatud informatsiooni jagamise korraldajate registrisse. Reedel avaldas Žarov Roskomnadzori veebilehel pöördumise Durovi poole, milles kirjutas: „Roskomnadzorile otsuse vastu võtmiseks seadusega määratud aeg on lõppemas. Seetõttu pöördun ma avalikult Telegrami meeskonna ja isiklikult Pavel Valerjevitš Durovi poole: kasutage Vene seadusandlust! Valik on teie.“ Keeldumise korral informatsiooni jagamise korraldaja kohustuste täitmisest tuleb Telegram Venemaal Žarovi sõnul blokeerida.

Durov reageeris Žarovi pöördumisele ja nimetas Roskomnadzori algatust riiklike huvide saboteerimiseks. „On paradoksaalne, et Venemaal ei ole päevakorras USA kontrollitud Whatsappi või Facebook Messengeri blokeerimist, vaid aktiivselt arutatakse Venemaasse neutraalselt suhtuva Telegrami blokeerimist. Niipea, kui Telegram blokeeritakse, siirdub Vene ametnike kirjavahetus, nende suhtlus sõprade ja sugulastega ning muud tundlikud andmed Whatsappi/Viberi kaudu Ameerika kontrollitud pilve Apple iCloud/Google Drive,“ kirjutas Durov.

Žarov esitas Durovi kohta kaebuse, süüdistades teda neutraalses suhtumises terroristidesse. Durov tuletas meelde, et Telegram töötleb päringuid terroristliku materjali jagamise kohta kogu maailmast, ning mitte üheski riigis ei ole Telegrami „neutraalsuse“ eest selles küsimuses blokeeritud.

Žarovi väitel on eriteenistused korduvalt märku andnud, et Telegram on kui mitte peamine, siis üks peamisi terroristide suhtluskanaleid.

Durov süüdistas Žarovit (kes on hariduselt arst) võhikluses kommunikatsiooni šifreerimise põhimõtete asjus. „Mitte üheski maailma riigis ei ole blokeeritud kõik sellised sõnumikeskkonnad või kõik VPN-i teenused. Et võita terrorismi blokeerimise kaudu, tuleb blokeerida internet,“ teatas Durov, kelle sõnul on ka nõue anda eriteenistustele sõnumikeskkonna šifreerimisvõtmed täitmatu.

„See nõue ei ole mitte ainult vastuolus Vene Föderatsiooni põhiseaduse paragrahviga 23 õiguse kohta kirjavahetuse saladusele, vaid demonstreerib ka teadmatust selle kohta, kuidas šifreeritakse kommunikatsiooni 2017. aastal,“ teatas Durov. Ta seletas, et salajase informatsiooni vahetus on 2017. aastal üles ehitatud lõplikule šifreerimisele, mille jaoks sõnumikeskkonna omanikel ei ole ega saagi olla dešifreerimisvõtmeid.