Frankfurdis evakueeritakse 70 000 inimest, et lõhata teise maailmasõja aegne pomm

Ehitustööde käigus Frankfurdi linnakeskuses leitud sõjaaegne pomm lõhatakse pühapäeval, mil kodudest peab turvalisuse kaalutlustel lahkuma 70 000 inimest.

Westendi linnaosas avastatud pomm on suurimaid viimase aja leide. 1,5 kilomeetri raadiuses elavad inimesed palutakse oma kodudest lahkuda ning avalikest asutustest evakueeruda, et pommi kahjutuks teha, vahendab Deutsche Welle.

1,8 tonni kaaluv lõhkeseadeldis pärineb brittide pommitamisest, kui liitlasväed püüdsid linnas võimu haarata. Pommil oli toona jõud hävitada maju kilomeetri raadiuses.

Pommis arvatakse olevad 1400 kilogrammi lõhkeainet. See on üks paljudest, mis Saksamaal viimastel aastatel avastatud on, näiteks mullu detsembris evakueeriti Augsburgis 54 000 inimest jõululaupäeval, kui tehti kahjutuks samuti teise maailmasõja aegset pommi.

Frankfurdis planeeritav evakuatsioon on suurim, mida Saksamaa 70 aasta jooksul näinud on. Väiksemate sõjaaegsete pommide leidmine on sarnaselt Eestile jätkuvalt Saksamaal igapäevane nähtus.