Franco pere tahab peatada diktaatori väljakaevamist

Franco perekond kasutab kõiki võimalikke legaalseid meetmeid, et takistada valitsuse plaani liigutada Franco jäänuseid Madridi lähedal asuvast monumendist.

Hispaania ajalehtede andmetel on seitse Franco lapselast teatanud, et nad on kindlalt ja üksmeelselt väljakaevamise vastu.

Franco on maetud koos kümnete tuhandete Hispaania kodusõja ohvritega Madridi lähedusse. Tema hauapaika kritiseeritakse kui Euroopa ainus alles olev monument fašistlikule liidrile.

Franco valitsemisajal tapeti ja vahistati üle kümne tuhande diktaatori vastase ja kuni 500 000 inimest suri Hispaania kodusõjas, mis jagas riigi kaheks.

Hetkel ei ole selge, millised legaalsed meetmed on Franco perekonnale avatud. Valitsus hääletab diktaatori üleskaevamise üle ja on vähetõenäoline, et otsust vastu ei võeta.

Kui Franco üles kaevatakse, antakse tema perekonnale 15 päeva augusti lõpust, et otsustada, kuhu nad tahavad jäänused panna, või antakse otsustusõigus valitsusele.

„Kui üleskaevamine toimub meie tahte vastu, nõuame me, et jäänused antakse meile, et saaksime jätkata kristliku matusega,“ lisas Franco perekonna avaldus.