FOTOD | Zimbabwe esiperekonna pillav elustiil: "60 000 randmel, kui su issi juhib kogu riiki!"

Zimbabwe presidendil Robert Mugabel on väidetavalt ümmarguselt miljardi euro väärtuses varasid, kuid alates Euroopa Liidu sanktsioonide kehtestamisest 2002. aastal ei ole väga välismaal rahaga eputamas käidud.

Kui Grace Mugabe kutsus 2014. aastal hulgas toetajaid oma eravaldustesse Mazowes, mis asub Harares põhja pool, rääkis ta, et kõik väited abikaasa jõukusest on tõest kaugel, vahendab Guardian.

Seistes umbes 30 luksusvilla ees, mille ta on lasknud ehitada, kinnitas Grace, et Mugabe on tegelikult maailma vaeseim riigipea.

„Me oleme õnnistatud, et meil on Baba Mugabe,” ütles Grace. „Ta on vaeseim president kogu maailmas. Ma pole kunagi näinud, et ta kelleltki raha küsiks.”

Ükski kuulaja ei uskunud Grace’i jutust muidugi sõnagi. Grace’il on Zimbabwes mitmeid hüüdnimesid, mis kõik viitavad laialt levinud uskumusele, et talle meeldib väga riigi raha raisata. First Shopper (Esimene Poodleja), Gucci Grace ja DisGrace (inglise keeles disgrace – häbi) on mõned nendest.

Paari kodu Harares on erakordselt pillav. Kui nende tütar Bona seal abiellus, anti fotograafidele väidetavalt käsk tausta mitte pildistada.

Mõnede hinnangute järgi on Robert Mugabe varade suurus umbes miljard eurot, millest enamus on investeeritud väljaspool Zimbabwet.

Räägitakse, et Grace on ostnud mitmeid kinnistuid Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgi peenes eeslinnas Sandtonis. Ning kinnisvara on teadete järgi ostetud ka Malaisias, Singapuris ja võibolla Dubais.

Esileedil olevat selline disainerkingade kollektsioon, mida diktaatori naiselt oodata võibki, ning väidetavalt kulutas ta kord Pariisis ühe ostlemiskäiguga 75 000 dollarit luksuskaupadele.

Grace ise eitab seda, kuid ekstravagantsist Mugabede perekonnas on piisavalt tõendeid. Varem sel aastal postitas paari noorim poeg Bellarmine Chatunga Instagrami foto oma kellast ja kirjutas kommentaariks: „$60 000 randmel, kui su issi juhib kogu riiki, teate!!!”

Veidi pärast seda ilmus välja video, milles 21-aastane võsuke kallas oma kella üle Armand de Brignaci šampanjaga, mida müüakse hinnaga 400 dollarit pudel.

Väikese pilgu Robert ja Grace Mugabe jõukusele sai heita 2015. aastal, kui toimus vaidlus 7,6 miljoni dollarise maja omandiõiguse üle Hongkongis. Teise pilgu võis heita varem sel aastal, kui riiklik ajaleht The Herald kirjutas, et Grace oli tellinud pulma-aastapäevaks 1,35 miljonit dollarit maksva teemantsõrmuse.

Lisaks Mazowe kompleksile ja paleetaolisele residentsile Harare jõukas Borrowdale’i linnaosas on Mugabedel Zimbabwes teadete kohaselt mitmeid maavaldusi.

Tuntuim on Omega piimafarm, mis on üks Aafrika lõunaosa suurimaid. Opositsioonipoliitikud on väitnud, et Mugabede omanduses on riigis 14 farmi, mis oleks vastuolus Zimbabwe põhiseadusega, mis piirab maaomandite suurust.

Fotod Mugabede paleest: