FOTOD | Xi Jinping ülistas parteikongressi avakõnes Hiina „sotsialistlikku demokraatiat“, mis on kõige ehtsam

Pekingis algas Hiina suurim poliitiline sündmus, kommunistliku partei kongress, mis leiab aset iga viie aasta järel. Osaleb üle 2000 delegaadi ning määratakse kindlaks kes juhib Hiinat ja millises suunas järgmise perioodi jooksul.

2012. aastal Hiina juhiks saanud Xi Jinping on oma võimu konsolideerinud ja oodatakse, et ta jääb parteijuhiks, vahendab BBC News.

Hiina sotsialistlik demokraatia on kõige laiaulatuslikum, kõige ehtsam ja kõige efektiivsem demokraatia, tagamaks rahva fundamentaalsed huvid, teatas Xi täna partei 19. kongressi avaistungil.

Xi sõnul on sotsialistliku demokraatia arendamise eesmärk rahva tahte täielik väljendamine, tema õiguste ja huvide kaitse, loovuse õhutamine ning süsteemsete ja institutsiooniliste garantiide andmine, tagamaks, et rahvas juhib riiki, vahendab Xinhua.

„Me ei peaks lihtsalt mehaaniliselt kopeerima teiste riikide poliitilisi süsteeme,“ ütles Xi.

Kommunistliku partei juhtkond on fundamentaalne garantii, mis tagab, et rahvas juhib riiki ja Hiina valitsemine põhineb seadustel. See, et rahvas juhib riiki on sotsialistliku demokraatia põhijoon ning seadustel põhinev valitsemine on partei jaoks põhiline viis rahva juhtimisel riigi valitsemises, teatas Xi.

Kommunistlik partei kasutab Xi sõnul täielikult ära sotsialistliku konsultatiivse demokraatia tähtsat rolli. Rahvademokraatia põhisisu on see, et rahvas saab oma asju arutada.

Hiina iseloomujoontega sotsialismi poliitiline süsteem on Hiina kommunistliku partei ja Hiina rahva suur looming, teatas Xi. „Me oleme igati kindlad, et suudame täielikult ära kasutada Hiina sotsialistliku demokraatia tugevused ja iseloomulikud jooned ning anda Hiina panuse inimkonna poliitilisse arengusse,“ lausus Xi.

Xi kirjeldas ka kaheastmelist plaani Hiina „sotsialistlikuks moderniseerimiseks“ aastaks 2050.

Xi hoiatas separatismi eest, viidates ilmselt Xinjiangi uiguuride, Tiibeti ja Hongkongi liikumistele, ning kordas valitsuse põhimõtet, et Taiwan on Hiina osa.

Samas ütles Xi, et Hiina ei sulge oma uksi maailmale, ning lubas edasisi majandusreforme, sealhulgas barjääride madaldamist välisinvestoritele.

Xi mainis ka ulatuslikku korruptsioonivastast võitlust kommunistliku partei sees, mille käigus on karistatud enam kui miljonit ametnikku.

Hiina riikliku meedia teatel oodatakse, et partei kirjutab ümber oma põhikirja, kuhu lisatakse Xi „tööaruanne“ ehk poliitilised mõtted, mis tõstaks ta samasse staatusesse suurte eelkäijate Mao Zedongi ja Deng Xiaopingiga.