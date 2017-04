FOTOD: Venezuela meeleavaldustel hukkus kolm inimest, kokku on vägivallalaine nõudnud 24 ohvrit

Venezuela vägivallas sai esmaspäeval surma kolm inimest, mis tõstab kolm nädalat kestnud president Nicolás Maduro vastaste massimeeleavalduste ohvrite arvu 24-ni.

Veel mitmed inimesed said tõsiselt viga ja vaaguvad elu ja surma vahel, teatas advokaat Tarek William Saab AFP vahendusel.

Maduro-vastased meeleavaldajad blokeerisid esmaspäeval Venezuela suuremad teed.

Maskides meeleavaldajad panid pealinnas Caracases kaks valitsuse veokit põlema ja valasid teele õli. Märulipolitsei kohe ei sekkunud, teatab AFP.

Mujal Caracases kasutas politsei pisargaasi kive loopivate meeleavaldajate vastu.

Enamik meeleavaldajaid, keda oli tuhandeid, jäi aga rahumeelseks.

Vägivalla naasmine Venezuela tänavatele pärast rahulikku nädalavahetust suurendab veelgi rahvusvahelist muret riigi pärast, mille majandus on vaatamata tohututele naftavarudele kokku varisemas.

Venezuela elanikkond kannatab toiduainete, ravimite ja muude esmatarbekaupade defitsiidi käes. Paljudes kohtades on toimunud rahutused ja rüüstamised.

Konservatiivide juhitud opositsiooni sõnul on süüdi valitsuse ebapädevus. Opositsioon nimetab president Madurot diktaatoriks ja nõuab ennetähtaegseid valimisi.

Maduro, keda toetavad relvajõud, väidab, et Venezuela on USA juhitud kapitalistliku vandenõu ohver.

Loe veel

Maduro on kiirendanud oma sotsialistist eelkäija Hugo Chávezi natsionaliseerimisprotsessi.

Võimud on kärpinud ka opositsiooni domineeritud parlamendi volitusi.

Kolm surmajuhtumit leidsid esmaspäeval aset Lääne-Venezuelas. Saabi sõnul lasti ülikoolilinnas Méridas maha rahumeelselt meelt avaldanud mees, kes oli valitsuse pooldaja. Veel viis inimest sai raskelt haavata.

Hiljem tapeti Méridas veel üks mees.

Kolmas mees tapeti Mérida lähedal asuvas Barinase linnas, teatas prokuratuuri allikas.

Valitsus on välistanud sel aastal presidendivalimiste korraldamise ja on teatanud, et Maduro valitseb oma ametiaja lõpuni 2018. aastal. Kuberneride valimised detsembris on edasi lükatud.