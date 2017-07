FOTOD | Venezuela asutava kogu valimistega seoses on hukkunud kümme inimest

Foto: CHRISTIAN VERON, REUTERS

Venezuela uue asutava kogu valimisi on varjutanud vägivald. Teatatud on vähemalt kümne inimese hukkumisest. Valitsus tahab, et asutav kogu koostaks uue põhiseaduse. Opositsioon peab seda võimuhaaramiseks president Nicolás Maduro poolt ja boikotib valimisi.