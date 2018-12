FOTOD | Venemaal Magnitogorskis hukkus gaasiplahvatuses elumajas neli inimest, 68 inimest on kadunud

"Kella 13-se seisuga (kohaliku aja järgi) oli majja (trepikotta) sisse kirjutatud 111 inimest, veel üheksa üürisid elamispinda - kokku 120 inimest. Teada on 52 inimese saatus. Neist neli hukkus, 16 evakueeriti, sealhulgas seitse last. Haiglasse viidi neli inimest, sealhulgas kaks last. Veel 28 inimest võttis staabiga ühendust, teatas Tšeljabinski oblasti kuberneri pressiteenistus Interfaxile.

Seega on veel teadmata 68 inimese saatus.

Varem teatati, et täna kell kuus hommikul toimus Magnitogorskis Karl Marxi prospektil ühe elumaja trepikojas varing. Juhtunu põhjuseks peetakse gaasiplahvatust.