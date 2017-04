FOTOD: Vene armee teemapargis avati tormijooksmiseks Reichstagi makett

Venemaa Moskva oblasti parki Patriot ehitati Berliini riigipäevahoone makett.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu ütles mõne kuu eest riigiduuma ees, et kaitseministeerium laseb maketi ehitada, et noored patrioodid saaksid sellele tormi joosta. „Me ehitame parki Patriot Reichstagi. Mitte täielikul kujul. Et meie noorarmeelased võiksid konkreetsele objektile tormi joosta,“ rääkis Šoigu toona.

TASS-i teatel tuuakse parki pärast mahakandmist ka Akula-klassi tuumaallveelaeva Arhangelsk kere.

Park Patriot on Venemaa relvajõudude sõjalis-patriootiline kultuuri- ja puhkepark.