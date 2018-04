FOTOD | USA-s Nashville’is tappis alasti tulistaja kiirsöögikohas neli inimest

Mees tungis söögikohta Nashville’i Antiochi eeslinnas ja avas tule poolautomaatrelvast, vahendab BBC News.

Kaks inimest sai haavata. Ühel neist õnnestus tulistajalt relv ära võtta, misjärel ta põgenes jalgsi sündmuskohalt.

Tulistaja on politsei teatel 29-aastane Travis Reinking Illinoisist.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0