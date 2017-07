FOTOD | USA pommitajad lendasid vastusena raketikatsetusele üle Korea poolsaare

Ameerika Ühendriikide kaks ülihelikiirusega pommituslennukit B-1B lendasid pühapäeval üle Korea poolsaare vastusena Põhja-Korea järjekordsele mandritevahelise ballistilise raketi (ICBM) katsetusele.

Põhja-Korea lasi reedel oma põhjaosast Jagangi provintsist välja raketi, mis lendas 45 minutiga enam kui tuhande kilomeetri kaugusele ja tõusis ligi 3700 kilomeetri kõrgusele, vahendas uudisteagentuur AP.

Põhja-Korea võimude sõnul tõestas seekordne raketikatsetus, et nad suudavad rünnata ükskõik millal, ükskõik millist regiooni, sh kogu Ameerika Ühendriikide maismaaosa.

Ameeriklased ei teinud ka saladust, et tänane ülelend oli mõeldud otsese vastusena sellenädalalsele raketikatsetusele. USA lennukid tõusid õhku õhuväebaasist Vaikse ookeani Guami saarel ja nendega liitusid osana õppustest mitu Jaapani ja Lõuna-Korea ründelennukit.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump väljendas samal ajal rahulolematust Hiinaga, sest viimane on teinud liiga vähe, et Põhja-Korea probleemi lahendada. „Ma olen Hiinas väga pettunud,“ tõdes president. „Meie rumalad endised liidrid on lubanud neil teenida kaubanduse pealt igal aastal sadu miljardeid dollareid ja ikkagi ei tee nad MIDAGI meie heaks seoses Põhja-Koreaga, ainult loba. Me ei luba sel enam jätkuda.“