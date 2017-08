FOTOD | Ukraina iseseisvuspäeva paraadil marssisid ka Eesti sõjaväelased

Kiievi kesklinna peatänaval Hreštšatõkul toimus Ukraina iseseisvuse 26. aastapäeva puhul pidulik sõjaväeparaad, millel osalesid teiste hulgas ka Eesti sõjaväelased.

UNIAN-i teatel võtsid paraadist osa Ukraina terrorismivastasest operatsioonist osavõtjad ja selle veteranid ning kõrgemate sõjaliste õppeasutuste kursandid.

Samuti marssisid Hreštšatõkul Ukraina maavägede vaba pataljon, merejalaväelased, suure mobiilsusega dessantväed, tankid, eriväelased, luurajad, sideväelased, rahvuskaartlased, piirivalvurid, Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) üksus ja presidendi üksikpolgu sõjaväelased.

Koos ukrainlastega marssisid Kiievi peatänaval partnerriikide esindajad Kanadast, Eestist, Gruusiast, Suurbritanniast, Lätist, Leedust, Moldovast, Poolast, Rumeeniast ja USA-st.

Ukraina president Petro Porošenko ütles oma kõnes, et Ukraina on valmis andma agressorile karmi vastulöögi, kui viimane peaks püüdma pealetungile minna.

„Ma olen meie armees kindel. Ta on praegu paremas vormis kui kunagi varem – see on muide Euroopa analüütiliste keskuste hinnang. Aga ees on veel palju tööd tema tugevdamiseks ja moderniseerimiseks, täieliku NATO standarditega ühildatavuse saavutamiseks,“ ütles Porošenko.