FOTOD | Tuhanded zimbabwelased tulid tänavatele nõudma Mugabe tagasiastumist

Tuhanded zimbabwelased tulid täna pealinna Harare tänavatele, et tähistada tantsides, lauldes ja sõjaväelasi kallistades president Robert Mugabe arvatavat ametist mahavõtmist.

93aastane Mugabe on riiki raudse käega juhtinud alates 1980. aastast, kuid sel nädalal panid sõjaväelased ta koduaresti, võtsid üle riikliku televisiooni ja blokeerisid peamised maanteed, vahendab uudisteagentuur AFP.

Mugabe kõrge iga, kehv tervis ja loiud avalikud esinemised on esile kutsunud ägeda võitluse troonipärimise pärast tema naise Grace’i ja endise asepresidendi Emmerson Mnangagwa vahel. Viimase vallandas Mugabe eelmisel nädalal.

75-aastane Mnangagwa oli varem Mugabe üks lojaalsemaid kaaslasi, kes on töötanud tema kõrval aastakümneid. Pärast vallandamist põgenes Mnangagwa Lõuna-Aafrika Vabariiki ning mõistis Mugabe valitsemise ja Grace’i võimuambitsoonid teravalt hukka. Kindralid on Grace’i tõusule tugevalt vastu, samas kui Mnangagwa on säilitanud armeega tugevad sidemed ja võib järgmiseks presidendiks tõusta.

Mugabe kohtus neljapäeval kindralitega, kes on riigi oma kontrolli alla võtnud, kuid keeldus tagasi astumast.