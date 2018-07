FOTOD | Tuhanded inimesed avaldasid Venemaal meelt pensioniea tõstmise vastu

Alates varasest Nõukogude ajast on meeste pensioniiga olnud 60 ja naistel 55 aastat. Medvedevi sõnul algab pensioniea järk-järguline ülesnihutamine juba järgmisel aastal. Otsuse peab heaks kiitma ka parlament.

„Me pakume välja suhteliselt pika üleminekuperioodi - alates 2019. aastast tõuseb pensioniiga meestel järkjärgult 65 aastani 2028. aastaks ja naistel 63 aastani 2034. aastaks,“ ütles Medvedev.

Valitsusjuht selgitas, et pikas vaates ei ole praegust pensionisüsteemi võimalik ülal hoida. „Tänane olukord on selline, et töötavate inimeste osakaal jääb järjest väiksemaks, pensionäre aga lisandub,“ tõdes ta. „Taoline suundumus süveneb iga aastaga, järelikult ka koormus töötajatele. Kui mitte rakendada meetmeid, võib see pensionisüsteemi tasakaalust välja viia.“

Ta hoiatas, et „selle tagajärjena muutub riik ühel hetkel võimetuks täitma oma sotsiaalkohustusi“.