FOTOD | Trump ülistas Pekingis Xi’d ja Hiinat: meil on suurepärane keemia

USA president Donald Trump kiitis täna Pekingis ülevoolavalt Hiina riigipead Xi Jinpingi, kellega tal olevat „suurepärane keemia”, ning keeldus Hiinat kritiseerimast tasakaalust väljas oleva kaubavahetuse eest, mis oli üks tema presidendivalimiste kampaania teema, vahendab Washington Post.

Trump ütles ühisel esinemisel Xi’ga juhtivate äritegelaste ees, et USA kaubandussuhted Hiinaga on väga ühepoolsed ja ebaõiglased, kuid lisas kiiresti: „Ma ei süüdista Hiinat. Kes saab süüdistada riiki, kes on võimeline teist riiki ära kasutama oma kodanike kasuks. Ma annan Hiinale suure tunnustuse.”

Varem ütles Trump, et kaks riiki võiksid teha koostööd maailma probleemide lahendamiseks paljudel tulevastel aastatel ning tänas Xi’d tema ja esileedi Melania Trumpi võõrustamise eest õhtusöögil pärast Hiinasse saabumisel eelmisel õhtul.

Trump hoidus praktiliselt igasugusest kriitikast Hiina aadressil.

„USA peab oma poliitikat muutma. Me oleme jäänud kaubanduses Hiinaga ja ausalt öeldes ka teiste riikidega nii kaugele maha,” ütles Trump ning lisas, et tal on Xi vastu suur austus Hiina esindamise eest.

Trump süüdistas USA eelmisi administratsioone asjade nii kaugele laskmises. „Me teeme selle õiglaseks ja see saab olema vapustavalt hea meie mõlema jaoks. Minu tunded teie vastu on uskumatult soojad. Meil on suurepärane keemia. Ma arvan et me teeme vapustavaid asju, Hiina ja USA,” teatas Trump.

Loe veel

Trump rääkis, et eilne õhtusöök pidi kestma 20 minutit, sest ta oli pärast visiiti Lõuna-Koreasse väsinud. See kestis aga üle kahe tunni. „Ma nautisin sellest iga minutit,” ütles Trump.

Xi esines aga reserveeritult ja rääkis hoolikalt valitud sõnadega koostööst, millest võidavad mõlemad, ning uuest lähtepunktist kahepoolsetele suhetele.

Hiina on nimetanud Trumpi külaskäiku „riigivisiit plussiks” ning on ta vastu võtnud väga eriliselt. Eile päikeseloojangul tehti Trumpile ringkäik Pekingi Keelatud Linnas ja esitati Pekingi ooperit.