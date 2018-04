FOTOD | Trump Toweri 50. korrusel puhkes tulekahju, üks inimene sai surma

Teadaolevalt sai tulekahju alguse laupäeva õhtul kohaliku aja järgi kell 18:00 (meie aja järgi ööl vastu tänast kell 1) kõrghoone 50. korrusel asuvast korterist, mis päästeameti teatel oli nende sündmuskohale jõudes juba „üleni leekides“, vahendab uudistekanal BBC.

Ametnike sõnul sai neli tuletõrjujat põletushaavu, kuid neil läks paremini kui ühel mehel, kes toimetati kõrghoonest haiglasse raskete vigastustega, millesse ta mõni aeg hiljem suri.

45 minutit pärast põlengu puhkemist säutsus riigipea oma Twitteri kontol, et tulekahju suudeti kustutada. Ta märkis, et punane kukk „hästi ehitatud hoones“ suudeti võtta „äärmise kontrolli alla“.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2018