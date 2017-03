FOTOD: Trump pressikonverentsil pagulasküsimusest: meil on teine poliitika kui Merkeli juhitaval Saksamaal

Saksamaa kantsler Angela Merkel sõitis täna visiidile Washingtoni, kus kohtub USA presidendi Donald Trumpiga.

Trump ja Merkel andsid reede õhtul Valges Majas ka ühise pressikonverentsi.

Ilmselgelt pole maailmaliidrite suhted soojad. Washington Post kirjutab, et kui nad ovaalsaalis pressi ette tulid, siis omavahel kätt ei surutud. Nad istusid maha, et pressifotograafidele poseerida, ent omavahel juttu ei aetud, rääkimata pilkude vahetamisest.

CNN analüüsis kohtumise eel, et ilmselt loodavad nii Merkeli kui Trumpi lähemad nõunikud, et antud kohtumine lähendab poliitikuid, kes paistavad otsesõnu kui päev ja öö. Merkel on pigem analüütiline ja konservatiivne, ent Trump on just tuntud oma temperamendi ja pehmelt öeldes ootamatute otsuste pärast. Trump on ka kritiseerinud Merkeli otsust lubada sajad tuhanded pagulased Saksamaale. Võib-olla hoiab Trump ka isiklikku vimma, kuna teab, et Merkel oli väga lähedane eelmise presidendi, demokraat Barack Obamaga.

Ilmselt kõnelesid Trump ja Merkel kohtumisel näiteks NATO tuleviku üle. Üks Valge Majaga seotud kõrge ametnik sõnas CNNile, et Trump loodab küsida Merkelilt nõu ka küsimuses, kuidas tulla toime Venemaa president Vladimir Putini eri sammudega.

Välist kuvandit üritatakse siiski hoida. Näiteks postitas Angela Merkeli meeskond juba kohtumise hakul kohe paar pilti Instagrami, et näidata kahe suurriigi sõprust.

Pressikonverentsil võis ridade vahelt lugeda, et suurest sõprusest siiski rääkida ei saa. Näiteks räägiti pagulasküsimusest Merkel toonitas, et ELi riigid peavad kaitsma oma piire. Igasugune kontrollimata pagulastevool peab peatuma, aga samas peab vaatama pagulasi kui ka indiviide ehk võimaldama neil endil oma elu kujundada. Oli selge, et Trump selliste humaansete vaadetega ei nõustu. Ta ei hakanud küll Merkeliga vaidlema, ent sõnas, et USAs luuakse uusi töökohti ameeriklastele. "Meil on teine poliitika, kasulik mitte vaid USAle, vaid üle maailma."

Trump NATO-t otseselt ei kritiseerinud, küll aga toonitas, et kõik partnerid peavad sinna võrdselt panustama.