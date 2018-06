FOTOD | Trump: kohtumine Kim Jong-uniga edeneb väga hästi. Kim: see on nagu stseen ulmefilmist

Täna 40 minutiks nelja silma all kohtunud USA ja Põhja-Korea riigipead tulid korraks kaamerate ette ja jätkasid siis kõnelusi koos kõrgemate ametnikega.

Reutersi teatel vahetasid liidrid ruumist väljudes viisakusi ja Kim ütles Trumpile läbi tõlgi: „Arvan, et kogu maailm jälgib seda hetke. Paljud arvavad, et see on stseen fantaasiast, ulmefilmist.”

„Väga hästi, väga-väga hästi,” vastas Trump ajakirjanike küsimusele, kuidas kohtumine kulgeb. „Suurepärane suhe.”

Pärast valitsusliikmetega maha istumist vahetati veel mõned viisakused. „Härra esimees, on suur au olla siin koos teiega ja ma tean, et me oleme koos väga edukad ja lahendam suure probleemi, suure dilemma, mida praeguse hetkeni pole suudetud lahendada.”

Kim märkis, et kõnelused ei tule kerged, kuid ta on koostööks Trumpiga valmis. „Saime jagu kõikvõimalikust skepsisest ja spekulatsioonidest selle tippkohtumise teemal,” ütles Kim. „Usun, et see tuleb rahule kasuks.”