FOTOD | Trump ei huvita Singapuris kedagi? Hotelli ees haigutab tühjus

Põhja-Korea liidrist Kim Jong Unist päev hiljem Singapuri saabunud USA president Donald Trump veeres oma korteežiga küll suure tähelepanu saatel luksushotelli Shangri-La, kuid erinevalt Kimi telekaameratest ja huvilistest sisse piiratud hotellist cvalitseb 600 meetri kaugusel asuva Shangri-La ümber vaikus.

Vaid mõned üksikud reporterid hoiavad oma kaameraid kolmjala otsas valmis, melu peaaegu puudub ning liikluskorraldajate viled kostavad isegi liiga valjusti.

Turvameetmed Trumpi hotelli ümber on küll sarnased ja politseinikke on hotelli ümber näha isegi rohkem. Shangri-La’d ümbritsevad tänavad on kõik varustatud kontrollpunktidega autodele. Vabalt pääsevad läbi aga jalakäijad ja need mõned tervisejooksu tegijad, kes 30-kraadises palavuses sporditegemise ette on võtnud.