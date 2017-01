FOTOD: Torm Axel tekitas Põhja-Saksamaa rannikul üleujutusi

Saksamaal nime Axel saanud torm tekitas Schleswig-Holsteini ja Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal tõusulaine, mis põhjustas kolmapäeva õhtul palju üleujutusi ja kahju. Inimesed politsei teatel kannatada ei saanud.

Saksamaa merelaevanduse ja hüdrograafia liiduameti juht Jürgen Holfert ütles, et tegemist oli suurima tormi põhjustatud veetaseme tõusuga alates 2006. aastast. Teiste hulgas puudutas see selliseid kohti nagu Kiel, Lübeck, Rostock, Warnemünde, Flensburg, Eckernförde, Wismar, Usedom ja Rügen. Veetase saavutas kõrgpunkti enne keskööd, pärast seda on vesi tagasi tõmbunud, vahendab Põhja-Saksa ringhääling NDR.

Tormi Axel tõttu hakkas veetase tõusma juba kolmapäeva hommikul. Mecklenburg-Vorpommerni mõnedes rannikupiirkondades saavutas veetase tipptaseme õhtul. Mõnedes kohtades oli veetase kõrgem, kui oodati, eriti puudutab see Wismarit, kus veetase oli 1,5 meetrit üle normi. Kõige kõrgem näit oli 1,83 meetrit üle normi. Vesi ujutas üle sadamapiirkonna. Ka Rostocki vanalinnas ja Stralsundis olid mõned tänavad üleujutatud. Warnemündes ujutati üle üks restoran.

Suuri kahjusid tekitas tõusuvesi Usedomi saarel, hävis osa rannapromenaadist. Rügenil purunesid mõned tammid.

Kielis ujutati üle osa kaldaäärsest tänavast. Lübeckis oli veetase 1,79 meetrit kõrgem kui tavaliselt ja sissepääs vanalinna ei olnud jalakäijatele enam läbitav.

Veetaseme tõusu põhjustasid torm Axel ning Läänemere praegu niigi 30-40 sentimeetrit normaalsest kõrgem veetase. Skandinaaviast üle Läänemere keskosa liikunud torm surus üles „veemäe“, mis liikus Läänemere lõunarannikule.