FOTOD | Toll avastas Soomest tulnud venelase autosse peidetuna 146 kilo võid, juustu ja lihatooteid

Vene toll leidis Soomest tulnud venelase auto konstruktsioonidesse peidetuna 146 kilogrammi Soome toidukaupu, mille sissevedu Venemaale on sanktsioonide tõttu keelatud.

Mingil põhjusel äratas auto Vene tollitöötajates kahtlust ja seda otsustati hoolikamalt kontrollida. Röntgenipildilt on hästi näha, et mitmele poole autosse on peidetud ümmargusi pakke, vahendab Ilta-Sanomat.

Foto: Vene toll

Kontroll paljastas, et tegemist oli muu hulgas Oltermanni juustuga. Seda leiti näiteks auto uksekonstruktsioonidest ja kapotikaane alt.

Salakaubaveoks oli ette valmistatud ka auto pagasiruumis olnud suur kõlarikast. Kui see avati, leiti sellest suur hunnik Valio võipakke.

Foto: Vene toll

Peidupaiku oli ka mujal. Lisaks võile ja juustule leiti autost ka lihatooteid, teatas Viiburi toll.