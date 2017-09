FOTOD | Texase päästetöötaja keeldub loodusjõududele alla vandumast

Sotsiaalmeedias ringlevad pildid Texase päästeohvitseri David Cino orkaan Harvey järgsetest päästetöödest, kust on näha, mida päästjad inimeste abistamiseks läbi elama peavad.

Cino Facebooki seinal avaldavad tänu ja imestust paljud ameeriklased. "Vau, kas masin niimoodi ära ei surnud?" küsis üks. "Ei," vastas Cino. "See auto on sellisteks olukordadeks loodud."

"Vesi pidi olema jääkülm," kommenteeris järgmine imestunud kodanik. "Jah, oli küll," kinnitas Cino. Päästeohvitser sai kiita oma vapruse ja kohusetunde eest.

Texase osariigis on enam kui 20 inimest Harvey tormituulte või paduvihmade otsese või kaudse tulemusena surma saanud. Arvatakse, et see arv kasvab veelgi.

Läbi on viidud enam kui 8500 päästeoperatsiooni ja varjupaikades viibib umbes 32 000 inimest.

Võimud ja vabatahtlikud jätkavad tormilõksu jäänud inimeste päästmist.

Samuti võitleb tormikahjudega 14 000 rahvuskaartlast ja nendega liitub peagi veel 10 000.