FOTOD | Suurbritannia alustas lahkumiskõnelusi Euroopa Liiduga

Suurbritannia alustas täna keskpäeval lahkumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga.

Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumisprotsessi eest vastutav minister David Davis avaldas ühisel pressikonverentsil bloki esindajaga lootust, et üles suudetakse ehitada uus, sügav ja eriline suhe Euroopa Liiduga.

„Kuigi meid ootavad läbirääkimistel kahtlemata ees väljakutsuvad ajad, teeme me kõik selleks, et saavutada kokkulepe, mis töötab meie rahva huvides,“ ütles ta.

Euroopa Komisjoni pealäbirääkija Michel Barnier lubas läbirääkimistel omalt poolt seista kõigi Euroopa Liidu kodanike huvide eest. „Ma loodan, et täna õnnestub meil prioriteedid ja ajakava paika panna, mis võimaldaks mul selle nädalal lõpul Euroopa Komisjonile raporteerida, et läbirääkimised on saanud konstruktiivse alguse.“

Läbirääkimised tõotavad kesta üle kahe aasta.