FOTOD | Suur tulekahju räsis Brasiilias 200 aasta vanust rahvusmuuseumit

Inimesed senistel andmetel kannatada ei saanud, aga põleng rikkus terve hoone. Selle tekkepõhjused pole teada. Arvatakse, et tulekahju algas pärast tööpäeva lõppu.

Muuseum alustas tegevust 1818. aastal ehk Portugali, Brasiilia ja Algarve ühendkuningriigi ajal. Seal asuvad Brasiilia tähtsaimad aarded.

Kogus on enam kui 20 miljonit eksponaati, mis on seotud nii Brasiilia kui ka teiste riikide ajalooga, näiteks Egiptuse omaga. Muuhulgas on seal 12 000 aasta vanune naiseskelett - vanim, mis Ameerikates leitud.

Muuseumi töötajad on varem muretsenud eelarvekärbete ja hoone seisukorra üle, mis aina viletsamaks muutub.