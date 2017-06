FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Tulekahju Londonis: leegid neelasid 27 korrusega kortermaja

Teade õnnetusest laekus kohaliku aja järgi kell 01.06 ja kell 4 hommikul jätkub opõlevast hoonest elanike evakueerine.

West Londoni linnaosas Grenfell Toweris puhkenud tulekahjut on kustutama suundunud rohkem kui 200 tuletõrjujat ja 40 tuletürjeautot, vahendab CNN. BBC andmeil sisenesid majja 40 päästajat.

Politsei tegi Twitteri kontol avalduse, et kohapeal osutati kahele inimesele arstiabi põlengusuitsu sissehingamisega seoses ja piirkond eraldati.

Sotsiaalmeedias levivad pildid ja videod tulekahjust. Tunnistajate sõnul hüppavad inimesed akendest välja ja BBC ajakirjaniku hinnangul võib hoone kokku variseda.

Footage from #grenfelltower in west #London right now - Devastating situation - thoughts are with the families stuck inside 🙏🏽 pic.twitter.com/zjNQ4z7DR2

— Mustafa K. O. (@MusObaidi) June 14, 2017