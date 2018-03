FOTOD | Spiooni mürgitamisega seoses Suurbritanniast välja saadetud Vene diplomaadid jõudsid kodumaale

Vene topeltagendi Sergei Skripali mürgitamise järel otsustas Suurbritannia valitsus riigist välja saata 23 Venemaa diplomaati. Eile jõudsid viimati mainitud kodumaale.

Briti valitsusjuht Theresa May kinnitas nädala eest, et diplomaadid on kindlaks tehtud kui deklareerimata luureohvitserid. Tegemist on viimase 30 aasta suurima väljasaatmisega. Diplomaatidel oli lahkumiseks nädal aega.

Eile lennutati nad koos peredega Londonist Moskvasse. Kreml on eitanud igasugu seoseid mürgitamisega.