FOTOD | Seksuaalses ahistamises süüdistatav Austraalia kardinal astus kohtu ette

Vatikani rahandusjuht kardinal George Pell saabus kolmapäeval esmakordselt Austraalia kohtu ette, kus tal tuleb vastust anda süüdistustele seksuaalses ahistamises.

76-aastane paavst Franciscuse tippnõunik saabus varem sel kuul Roomast tagasi Melbourne'i, kus teda süüdistatakse kümnete aastate eest toime pandud rikkumistes ajal, mil ta oli Austraalias kõrge vaimulik, vahendas AFP.

Süüdistuste üksikasju ei ole avalikustatud, kuid politsei andmeil on "kaebusi mitu". Endine Sydney ja Melbourne'i peapiiskop on alati oma süüd eitanud ja öelnud, et ootab võimalust kohtu ette astuda.

Politseinike saatel kohtusse saabunud Pell ei jaganud reporteritele kommentaare. Seadus ei nõudnud Pelli kohalesaabumist, vaid ta võinuks saata ennast esindama ka advokaadi.

Kohalik ajakirjandus tunneb kohtuasja vastu tohutut huvi.

Järgmine istung toimub 6. oktoobril.