FOTOD | Saksamaal, Hollandis ja Belgias pani torm puud kukkuma, katused lendama ja takistab liiklust

Saksamaal möllab aasta esimene torm Burglind, kus tuul on mitmetes piirkondades puhanguti orkaani jõuga. Kaost tekitavad ümber kukkuvad puud ja minema lendavad katused.

Saksa ilmateenistuse (DWD) meteoroloogi Robert Hauseni sõnul on maapind viimaste päevade vihmasaju tõttu niiske ja pehme ning puud tulevad seetõttu kergemini maast lahti. Eelkõige metsadesse ei soovitata täna minna ja mõnedes piirkondades oleks üldse parem kodus püsida, kirjutab Bild.

DWD teatel on tormi vaibumist Saksamaal oodata alles öösel.

Halva ilma hoiatus anti tänaseks mõnedele Lääne-Saksamaa osadele (Schwarzwald, Pfalz, Lõuna-Hessen, Mainfranken) ja Alpide eelmäestikule. Seal tuleb uksed ja aknad suletuna hoida ja lahtised objektid väljas kinnitada.

Hoonetest, puudest, tellingutest ja kõrgepingeliinidest tuleks eemale hoida.

DWD teatel liigub torm kiiresti ja ka möödub seetõttu suhteliselt kiiresti.

Ümberkukkunud puud põhjustavad pidevalt probleeme raudteeliiklusele. Raudteefirma Deutsche Bahn on regionaalselt sulgenud mitmeid raudteelõike. Rongid ei sõida näiteks Kölnist Bonni, Aachenisse, Koblenzi ja Niederlahnsteini ning Aachenist Krefeldi ja Kaiserslauternist Ludwigshafenisse.

Loe veel

Kölnis on liiklus ilma tekitatud kahjude tõttu häiritud kogu linnas. Politsei ja tuletõrje on saanud tuhandeid hädaabikõnesid ja on pidevalt kuskil abi andmas. Kölni politsei on saanud üle 250 väljakutse ja kohati liikusid linnas vaid mõned trammid. Ruhri piirkonnas on tänavad vee all.

Probleeme on ka Reini jõel sõitvatel laevadel. Ühistransport on häiritud ka Stuttgardis.

Suuri probleeme on ka Hollandis. Nii õhus, maanteel kui ka raudteel on liiklus takistatud ning tuletõrjel ja politseil on käed tööd täis, vahendab De Volkskrant.

Hollandit üleujutuse eest kaitsev tormitõke Oosterscheldekering on kõrge veetaseme tõttu suletud. Teine tormitõke Maeslantkering suletakse pärastlõunal, kui tuul ei vaibu. See tormitõke oli viimati suletud 2007. aastal.

Lõuna-Hollandi provintsi lõunaosas sai tuletõrje juba öösel vähemalt 50 teadet tormikahjude kohta. Palju teateid kahjude kohta on ka Utrechti ja Rotterdam-Rijnmondi piirkonnast.

Brabanti provintsis Terheijdenis sai viga autojuht, kelle sõidukile kukkus peale puu. Heeschis kukkus puu peale jalakäijale, kes viidi stabiilses seisundis haiglasse. Berkel en Rodenrijsis purustas tuul öösel ühe maja terve fassaadi ja samas lähedal lendasid majadel minema katusekivid. Rotterdamis on ohutuskaalutlustel suletud kaks turgu.

Rotterdami ja Groningeni lähedal on maantee vee all. Paljudes kohtades on maanteedel maha kukkunud puud. Tugeva tuule tõttu on mitmed maanteed suletud haagisega sõidukitele.

Ilma tõttu ei sõida rongid Dordrechti ja Breda vahel, teatas Hollandi raudteefirma NS. Rongid ei sõida ka Rotterdami ja Breda ning Roosendaali ja Breda vahel. Liiklust ei ole ka Eindhoveni ja Venlo vahel.

Lennufirmad tühistasid juba eile 150 lendu, mis pidid saabuma Amsterdami Schipholi lennuväljale või sealt lahkuma. Täna peaksid reisijad arvestama hilinemistega.

Belgiast teatatakse, et kõige hullem torm näib juba möödas olevat, kuid tuul on endiselt tugev. Tuletõrje tegeleb mahakukkunud puude ning lahti tulnud kaablite ja katusetükkide koristamisega.

Mingil ajal oli üleujutatud Brüsseli ringtee, teatab Het Laatste Nieuws.

Rongid ei sõitnud mitu tundi Mecheleni ja Leuveni vahel, sest raudteele oli kukkunud viis puud.

Vlaams-Brabanti provintsis tekitas ümber kukkunud puu gaasiavarii.

Tervurenis kukkus puu elumajale. Keegi õnneks viga ei saanud.

Leuveni jaamas puhus torm ümber jõulukuuse.

Limburgi provintsis kukkus puu auto peale. Juht sai kergelt viga ja tuletõrje pidi teda vabastama sõitma.

Lanakenis kukkus majale peale kaks puud, mis tekitasid tõsist kahju. Riemstis lendas majal minema kogu katus. Kortessemis lendas minema maneeži katus.