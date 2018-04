FOTOD RÜNNAKUPAIKADEST | USA hoiatas Süüriat uute aktsioonide eest: meie relvad on laetud ja valmis

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump hoiatas ööl vastu tänast Süüriat, öeldes, et võimalike keemiarünnakute korral tuleb ka lääneriikidel uuesti rünnata.

USA-l on „relvad laetud“ juhuks, kui režiim tahab uuesti mürkgaasi kasutada, ütles ÜRO Julgeolekunõukogu erakorraliselt istungil ka USA suursaadik Nikki Haley. „USA president on tõmmanud punase joone ja kavatseb tagada, et sellest peetakse ka kinni.“

Julgeolekunõukogu istungil, mille kutsus kokku Vladimir Putin, esitas Venemaa resolutsioonikava, et mõista hukka USA jt riikide aktsioon Süüria vastu seoses selle nädalataguse keemiarünnakuga. Venemaa resolutsioon, mis võttis seisukoha, et lääneriikide rünnaku näol oli tegemist agressiooniga, sai küll kolm häält (enda, Hiina ja Boliivia oma), kuid seda oli siiski liialt vähe: kaheksa riiki oli vastu, neli jättis hääle andmata.