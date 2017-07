FOTOD | Rootsis varises kokku sild, vigastatud on vähemalt 12

Rootsis Stockholmist umbes 100 kilomeetrit loodes asuvas Ludvika linnas varises kokku ehitamisel olev sild. On vigastatuid.

Esialgsetel andmetel on viga saanud 12 inimest, nende seas on ka raskelt vigastatuid.

Pealtnägijate sõnul oli sillal paljud ehitajaid, kui see seni teadmata põhjusel varisema hakkas, vahendab ERR-i uudisteportaal Yle SVT-d ja Aftonbladetit.

Politsei kinnitusel on saanud viga 12 inimest, raskelt vigastatuid on viis. Päästjad said juhtunust teate kohaliku aja järgi kella 14 paiku.

Sündmuskoha näol on tegu ehitusjärgus sillaga, mis asub Ludvika kesklinnas ja mis kulgeb üle raudtee.

Juhtunuga tegeleb vähemalt seitse kiirabibrigaadi, kaks kiirabikopterid ja suur hulk päästeametnikke. Osa ehitajatest tuli päästjatel sillarusude alt välja kaevata.

Hetkel pole veel selge, kas rusude all on veel inimesi või on kõik juba päästetud.