FOTOD | Reuters: Süüriast saabunud Vene „tsiviilisikud” viiakse kodumaale saabudes kohe erivägede baasi

Mitmed allikad, sealhulgas üks lepinguline võitleja on öelnud, et Süürias võitleb üle 2000 Vene palgasõduri, et aidata Süüria režiimil vastaste üle võitu saavutada.

Lepingulisi võitlejaid veab Süüria lennufirma Cham Wings, teatasid allikad.

Reutersi reporter nägi Cham Wingsi tšarterlendu Damaskusest maandumas Doni-äärse Rostovi tsiviillennuväljal 17. aprillil ja jälgis, kuidas meeste grupid lahkusid terminalist eraldi väljapääsu kaudu.

Mehed läksid kolme bussi, mis viisid nad peamiselt lennuvälja personali kasutatavale alale. Pagasivedaja tõi kohale arvukalt suuremõõtmelisi kotte ning tsiviilrõivastes mehed tulid bussidest välja, laadisid kotid bussidesse ja läksid ise ka peale.

Kolm bussi lahkusid seejärel konvois lennuväljalt ja sõitsid lõuna poole. Kaks peatusid teel kohvikute juures ja üks tee ääres. Kõik kolm jõidsid veidi enne keskööd Rostovist 350 kilomeetri kaugusel asuvasse Molkino külla.

Külas peatus iga buss minuti või kaks vähemalt kahe sõjaväelase mehitatud kontrollpunkti juures ja sõitis siis edasi. Umbes 15-20 minutit hiljem sõitsid läbi kontrollpunkti tagasi tühjad bussid. Avalikult saadaval olevad satelliidikaardid näitavad, et tee viib sõjaväeobjektile.

Bussid tõid sama teed mööda mehi Rostovi lennujaamast Molkinosse ka 25. märtsil ja 6. aprillil, teatab Reutersi reporter.

Mitmed sugulased, sõbrad ja võitlejate värbajad on öelnud Reutersile, et Vene lepingulistel võitlejatel on olnud Molkinos väljaõppelaager alates sellest ajast, kui nad võitlesid Ida-Ukrainas separatistide poolel.

Objekt on tuntud oma hiljuti renoveeritud polügooni poolest, kus sõjavägi harjutab terrorismivastaseid operatsioone, tankilahinguid ja snaiprite tegevust, öeldakse Venemaa kaitseministeeriumi veebilehel.

Reuters võttis ühendust mehi transportinud busside omanikega. Nad tunnistasid busside kasutada andmist, kuid keeldusid ütlemast, kellele. Üks ütles, et reis Molkinosse võis olla ekskursioon.

Üks bussidest, valge 33 aastat vana Neoplan turismifirma logoga külgedel toodi Venemaale 2007. aastal ja oli alguses registreeritud Petserisse. Petseris baseeruvat erivägede üksust juhtis varem Dmitri Utkin, kes on kolme allika sõnul lepinguliste võitlejate juht.