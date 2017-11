FOTOD | Ränk maavärin tappis Iraanis ja Iraagis vähemalt 348 inimest

Iraagi ja Iraani piirialal toimus eile õhtul 7,3-magnituudine maavärin, mille tagajärjel hukkus senistel andmetel vähemalt 348 inimest ja sai viga tuhandeid.

Enamik hukkunutest on Iraani Kermashahi provintsis. Ligi 5660 on teadete kohaselt viga saanud Iraagis on teada seitse ohvrit, kuid see arv tõenäoliselt kasvab, vahendab BBC News.

Ühe abiorganisatsiooni sõnul vajab 70 000 inimest ajutist peavarju.

Kõige rohkem ohvreid on Iraani Sarpol-e Zahabi linnas, mis asub 15 kilomeetri kaugusel piirist, teatas Iraani päästeteenistuse ülem Pir Hossein Koolivand riiklikule telekanalile IRINN.

Tõsiselt sai kahjustada ka linna peamine haigla, mistõttu oli probleeme vigastatutele abi andmisega.

Kahjustustest on teateid vähemalt kaheksast külast, teatas Iraani Punase Risti juht Morteza Salim.

Iraagi poolel sai kõige rohkem kahjustada Darbandikhani linn Kurdistani regioonis asuvast Suleimaniyah'st 75 kilomeetri kaugusel.

Kurdistani tervishoiuministri Rekawt Hama Rasheedi sõnul on olukord seal väga kriitiline.

Maavärina kese asus 30 kilomeetrit Halabjast edelas 33,9 kilomeetri sügavusel.

Maavärina mõjud olid tunda naaberriikides Pakistanis, Liibanonis, Kuveidis ja Türgis.

Iraanis on vigastatuid vähemalt 1000, edastab Iraani poolametlik uudisteagentuur Fars News.

Maavärina toimumispaik Halabja pidi 1988. aasta märtsis üle elama Iraagi diktaatori Saddam Husseini tellitud keemiarünnaku, mille sihtmärk kohalikud kurdid. Rünnakus hukkus üle 5000 inimese. Hiljem püstitati linna ka juhtunut meenutav mälestusmärk.