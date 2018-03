FOTOD | Putin Kemerovos: mis meil toimub, see pole ju lahingutegevus

64 inimelu nõudnud Kemerovo Zimnjaja Višnja kaubanduskeskuse tulekahju põhjus oli kuritegelik hoolimatus ja lohakus, teatas Venemaa president Vladimir Putin Kemerovos, vahendab RBK.

„Mis meil toimub, see ei ole ju lahingutegevus, ootamatu metaanileke kaevanduses,” avaldas Putin Kemerovos toimunud nõupidamisel hämmastust. „Inimesed tulid puhkama, lapsed. Me räägime demograafiast ja kaotame nii palju inimesi mille tõttu? Kuritegeliku hoolimatuse, lohakuse tõttu.”

Nõupidamise alguses avaldas Putin hukkunute lähedastele kaastunnet ning peeti minutiline vaikusehetk.

Seejärel andis Putin Venemaa uurimiskomitee esimehele Aleksandr Bastrõkinile käsu anda hinnang Kemerovo linnavõimude tegevusele. „Ilma rahata tõendit ei saa, aga raha eest kirjutatakse alla millele iganes,” lausus Putin.

Bastrõkini sõnul ehitati 1968. aastal valminud kondiitrivabriku hoone 2013. aastal kaubanduskeskuseks ümber tõenäoliselt eeskirju rikkudes. Uurijad on rikkumisi fikseerinud ka hoone ekspluateerimisel. Tuletõrjesignalisatsioon ei töötanud alates 19. märtsist, aga keegi sellega ei tegelnud. Tulekahjust ei teatanud valjuhääldi kaudu ka mikrofoni juures olnud turvamees. „Me ei suuda sellele mõistlikku seletust anda, mingi ettevalmistamata inimene,” ütles Bastrõkin.

Venemaa eriolukordade ministeerium teatas varem, et põlenud kaubanduskeskust ei kontrollitud „järelevalvepuhkuse” tõttu, mida saavad väikeettevõtted. „Puhkus on puhkus, ohutusse see ei puutu,” kommenteeris Putin, märkides, et võimuorganite kohus selles olukorras seisnes selles, et „kontrollida, kuidas on organiseeritud äriettevõtte töö ja püüelda selle poole, et see oleks nõutaval tasemel”.

Kemerovo oblasti kuberneril Aman Tulejevil käskis Putin teha kõik vajaliku hukkunute ja kannatanute perekondade abistamiseks.