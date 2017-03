FOTOD: Prokurör: neli perekonnaliiget mõrvanud leedulasel oli selge eesmärk tappa

Leedu politsei andis teisipäeval pressikonverentsi, kus avaldati ametlikku informatsiooni neljaliikmelise perekonna mõrva kohta Kaunase rajoonis Gaižėnai külas.

Kahtlusalune Egidijus Anupraitis vahistati, kui teda näinud inimene sellest politseile teatas, vahendab Leedu Delfi.

„Ta ei oodanud kinnipidamist ega jõudnud vastupanu osutada. Tal oli kaasas relv,“ ütles Leedu riikliku kriminaalpolitsei Kaunase ringkonna komissari asetäitja Darius Pliavga.

Kaunase ringkonnaprokuratuuri peaprokurör Darius Valkavičius ütles, et sündmuskohal tehti vähemalt 21 lasku.

„Vigastuste iseloomu järgi võib oletada, et sihiti eluliselt tähtsatesse kohtadesse. Me jõudsime järeldusele, et kahtlusalusel oli selge eesmärk – tappa,“ ütles Valkavičius.

Prokuratuur ei varja, et Anupraitise psüühiline tervis tekitab neile muret.

„Lähimal ajal pöördume arstide poole palvega selgitada välja, millises psüühilises seisundis ta on,“ ütles Valkavičius.

Õiguskaitseorganite esindajate sõnul muutus Anupraitis kahtlusaluseks kohe, kui kuriteost teada saadi.

Valkavičiuse teatel leidis kuritegu aset laupäeva õhtul. Anupraitisel oli relv, milleks tal on luba. Selle sai ta alles märtsis. Prokuratuuri hinnangul pidi Anupraitis sugulasi tulistades relva vähemalt kaks korda laadima.

„Olid pausid, tal oli aega endale teadvustada, mida ta teeb,“ ütles Valkavičius.

Loe veel

Anupraitis vahistati teisipäeval Marijampolės. On võimalik, et ta kavatses välismaale sõita.

Kell 11.10 tuli patrullpolitseinike Dovydas Venckauskase ja Vilija Luckutė juurde Marijampolės mees, kes teatas, et nägi raudteejaama lähedal tunnelis noormeest, kes sarnaneb tagaotsitava Anupraitisega.

Politseinikud läksid juhatatud kohta ning märkasid meest. Nad lähenesid talle selja tagant ja pidasid ta kinni nii, et tal ei jäänud võimalust vastupanu osutada.

Kahtlusalusel oli kaasas reisikohver, milles oli Makarovi püstol koos padrunitega.

Kahtlusalune viidi Marijampolėst Kaunasesse.

Esmaspäeva õhtul leiti Gaižėnai külas asuvast talust nelja inimese surnukehad. Veel üks inimene oli haavatud. Kahtlustatakse, et Anupraitis mõrvas oma isa, ema, vanaema ja onu ning haavas vanaisa.