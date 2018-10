FOTOD | President Kaljulaid kohtus Uus-Meremaa peaministri Jacinda Arderniga, kellele kinkis Lotte ja Bruno nukud

Vabariigi Presidendi sõnul on Eestil ja Uus-Meremaal mitmeid võimalusi koostööks ja kogemuste vahetamiseks e-riigi ja statistika kogumise vallas ning digitaalse ühiskonna ülesehitamisel.

„Uus-Meremaa on juba seitse korda edukalt kandideerinud ÜRO julgeolekunõukogusse, viimane kord 2015-2016, kui eesmärgiks oli tuua julgeolekuprobleemina välja ka kliimamuutused. Digitaalse ühiskonnana on Eesti huvi tuua julgeolekunõukogu fookusesse küberjulgeoleku teemad ning hindame sealjuures kõrgelt Uus-Meremaa abi piirkonna saareriikidega suhete sisseseadmisel,“ lausus president Kaljulaid peale kohtumist.

Kohtumise lõpul kinkis Eesti riigipea peaminister Ardernile Lotte ja Bruno nukud. „Tean, et saite hiljaaegu tütre. Lotte on Eesti tüdrukute hea eeskuju, kes pole kunagi midagi kuulnud sellest, et tüdrukud ei võiks teha poistega võrdselt karated, leiutada masinaid või lennata kuule,“ põhjendas president Kaljulaid.

Foto: Presidendi Kantselei

Eesti riigipea kohtus täna Wellingtonis Uus-Meremaa kindralkuberneri Dame Patsy Reddyga, kellega arutati Uus-Meremaa rolli kliimamuutustega võitlemise eestkõnelejana ning Eesti kogemusi digiühiskonna ülesehitamisel.