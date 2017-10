FOTOD | Portugali metsapõlengutes on hukkunud 27 inimest

Portugali metsatulekahjudes on teadaolevalt hukkunud juba 27 inimest, teatasid hädaabiteenistused. Metsatulekahjud lõõmavad alates eilsest peamiselt riigi keskosas.

Hetkel möllab tulekahju enam kui 60 tulekoldes, millest 15 ohustavad maju. Valitsus usub, et osa põlengutest on meelega süüdatud ning on olemas ka kahtlusalused. Kui need inimesed kätte saadakse, võib neile määrata kuni 20-aastase vanglakaristuse, vahendab NOS.

Portugali keskosas on praegu väga suur kuivus. Valitsus kuulutas Tejo jõest põhja pool välja hädaolukorra. Tulekahjuhoiatus kehtib pea pooles riigis.

Ka Hispaanias on metsatulekahjudes neli inimest hukkunud. Galicia regioonis põles kaks inimest sisse väikebussi. Nende surnukehad leiti Nigránis.

Tugeva tuule tõttu on põlenguga Galicias raske võidelda. Kustutamisega tegeleb ligi 350 tuletõrjujat ja 500 sõjaväelast.

