FOTOD | Põhja-Ameerika külmalaine on muutnud Niagara joa talviseks muinasmaaks

Põhja-Ameerikat tabanud külmalaine on pannud Niagara joast õhku paiskuva peene veeudu kohe külmuma kõigel, mida see puudutab, mistõttu on muutunud kõik puud, teed, kaljud ja muud pinnad joa ümbruses säravvalgeks.

Kuigi kõik ümbruses on külmunud, jätkab vesi kolmes joas USA ja Kanada piiril endiselt voolamist. Läänetuul puhul veepiisad enamasti USA poolele, teatas rahvusliku ilmateenistuse meteoroloog Steven Welch Associated Pressile. Et külmalaine valitseb praegu Texasest Kanadani ja Montanast Uus-Inglismaani, on sürreaalseid vaatepilte näha ka mujal. Purskkaevud on jäätunud näiteks Arkansase osariigis Texarkanas, New Yorgi Bryant Parkis ja isegi Georgia osariigis Savannah’s, kus jaanuari keskmine temperatuur on 16 kraadi Celsiuse järgi. Eile näitas seal aga kraadiklaas -1, mida oli piisavalt jääpurikate moodustumiseks purskkaevule Forsyth Parkis. Loe veel Jääpangad ulpisid mööda Mississippi jõge ja Michigani järvel. Suurest Järvistust oli esmaspäevase seisuga jääga kaetud 19,7 protsenti, teatas rahvuslik ookeani- ja atmosfääriadministratsioon. Käre külm peaks kestma kuni nädalavahetuseni.