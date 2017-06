FOTOD | Piirivalve: Saimaa kanalit mööda on inimesi Venemaalt Soome smugeldatud vähemalt neli korda

Inimeste mööda Saimaa kanalit Venemaalt Soome smugeldamise eeluurimise käigus on ilmnenud informatsiooni, mille alusel kahtlustatakse lõbusõidukaatri meeskonda ka varem inimeste ebaseaduslikult Soome toomises.

Soome piirivalve teatas varem, et 6. juunil oli kaatril piiriületuse ja piirikontrolli ajal peidetuna 17 välismaalast. Kaatri kolmeliikmeline venelastest meeskond peeti kinni ja jäeti kahe päeva pärast vahi alla, vahendab Helsingin Sanomat.

Nüüd teatas Soome piirivalve, et juurdluse põhjal on sama kaatriga inimesi ebaseaduslikult Soome veetud ka vähemalt neljal varasemal korral.

On viiteid organiseeritud kuritegevusele. Kahtlustatakse, et osalisi on rohkem kui juuni alguses Lappeenrantas kinni peetud meeskonnaliikmed. Kahtlustatakse, et taustal on osaliselt samad tegijad, kes tõid inimesi ebaseaduslikult Soome ka 2015. aasta pagulaskriisi ajal.

Ebaseaduslikult Soome toodud inimesed on piirivalve teatel praeguste andmete järgi pärit Jeemenist ja on palunud Soomes varjupaika. Andmeid ebaseaduslikult Soome toodud inimeste koguarvu kohta ei ole.

Soome piirivalve jätkab juhtumi uurimist koos Europoli ja Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) piirivalvega.

Loe veel

Foto: Rajavartiolaitos