FOTOD: Peaminister Abe lubas Pearl Harboris, et Jaapan ei pea enam kunagi sõda

Jaapani peaminister Shinzo Abe tegi koos USA presidendi Barack Obamaga teisipäeval sümboolse visiidi Pearl Harborisse, kus mälestas Jaapani Teise maailmasõja aegse rünnaku ohvreid ja lubas, et tema riik ei pea enam kunagi sõda, vahendab Reuters.

„Ma avaldan siirast ja igavesti kestvat kaastunnet siin elu kaotanute hingedele ning kõigu vaprate meeste ja naiste vaimudele, kelle elud võttis sõda, mis algas just selles kohas,“ ütles Abe.

„Me ei tohi sõjaõudusi kunagi korrata. See on pühalik tõotus, mille Jaapani rahvas on andnud,“ lisas Abe.

Jaapan ründas Pearl Harborit torpeedolennukite, pommitajate ja hävitajatega 1941. aasta 7. detsembri hommikul, lootes purustada seal seisnud USA sõjalaevad ja hävitada nii USA jõud Vaiksel ookeanil.

Abe ei vabandanud rünnaku eest, mis oleks ärritanud tema konservatiivseid poolehoidjaid kodumaal, kelle väitel sundisid Jaapanit sõjategevust alustama USA majandussanktsioonid.

„See visiit Pearl Harborisse oli mõeldud sõjas hukkunute hingede lohutamiseks, mitte vabandamiseks,“ ütles Jaapani valitsuskabineti peasekretär Yoshihide Suga Tokyos.

Obama, kes varem sel aastal külastas esimese USA presidendina Hiroshimat, millele USA 1945. aastal tuumapommi viskas, nimetas Abe visiiti „ajalooliseks žestiks“, mis oli „meeldetuletus selle kohta, et isegi sügavaimad sõjahaavad võivad anda teed sõprusele ja püsivale rahule“.

Abest sai esimene Jaapani peaminister, kes on külastanud USS Arizona memoriaali, mis on ehitatud uputatud lahingulaeva USS Arizona jäänustele. Kolm Jaapani peaministrit, sealhulgas Abe vanaisa, on teinud Pearl Harboris vaiksed peatused 1950. aastatel.