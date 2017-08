Pariisis sõitis auto grupi sõdurite hulka, kellest kuus sai vigastada, neist kaks tõsiselt, teatas politsei.

Intsident leidis aset Pariisi loodepoolses eeslinnas Levallois-Perret's, vahendab BBC News.

Politsei otsib nüüd võimalikus rünnakus osalenud sõidukit.

Kohalik linnapea Patrick Balkany ütles, et tal pole kahtlustki, et see oli tahtlik tegu.