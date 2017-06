FOTOD | Pariisis Jumalaema kiriku juures ründas mees politseinikku haamriga

Politsei on piirkonna sulgenud ja palub inimestel eemale hoida, vahendab BBC.

Politseinikku rünnanud mees sai haava rindu, tema seisukord pole hetkel teada. Rünnaku lähistel viibivad inimesed sattusid prantsuse meedia teatel paanikasse. Pealtnägijate teatel viibivad maas lamava ründaja juures neli korrakaitsjat ja parameedikud.

Katedraalist ootab välja saamist 900 inimest. Sotsiaalmeedias avaldatud piltidel on näha, kuidas nad hoiavad käsi pea kohal.

Prantsusmaal kehtib eriolukord alates 2015. aasta 13. novembril toimunud terrorirünnakust, milles hukkus 130 inimest.

Police asking everyone to raise their hands in the church pic.twitter.com/y5KkyWqdWK