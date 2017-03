FOTOD OTSE ROOMAST: Kommunismi sisseviimist Euroopa Liidus nõutakse suisa päise päeva ajal

Radikaalsed euroopameelsed valmistusid laupäeva hommikul Rooma kesklinnas oma marsiks, nende seas oli ametiühingutegelasi, kommuniste ja rumeenia ökotalunikke.

EL-i liidrid tähistavad Itaalia pealinas EL-ile aluse pannud Rooma leppe 60. aastapäeva, kuid linna on saabunud ka palju meeleavaldajaid.

Delfi käis Vittorio Emanuele platsil vaatamas radikaalsete euroopameelsete kolonnide koondumist, kus oli kokku tulnud väga kirju seltskond tegelasi. Näiteks jagas seal kihutuskirjandust Itaalia Kommunistliku töölispartei esindaja Lucca, kes seletas, et nemad nõuavad täna EL-ist sotsialistlike riikide liidu tegemist.

„Me ei oota praeguselt Euroopalt midagi, sest valitseb kapitalistlik kord. Me oleme demokraatialiku EL-i vastu ja meid ei huvita suveräänsuse küsimus. No näiteks meie jaoks Itaalias pole vahet kas kehtib liir või euro, meie jaoks on tegelik küsimus, kes on valitsus, kes valitseb? Kas need on töölised või kapitalistid? See on meie jaoks ainuke küsimus,“ seletas Lucca Delfile. „Meie eesmärgiks on luua sotsialistlike riikide Euroopa Liit!“

Lucca Itaalia Kommunistlikust töölisparteist Foto: Raimo Poom

Kommunistide siht on Lucca sõnul ainult tööliste toetamine. „Meie ütleme, et pole vaja jagada maailma blokkidesse nagu vanasti, kus oli Nõukogude Liit ja demokraatiad. Tegelikult on praegu ainus vahe selles, kes on võitjad ja kes kukuvad läbi sõela. Läbi sõela kukuvad aga töölised,“ märkis ta.



Teisel pool aga lehvitas oma lippudega Rumeeniast kohale sõitnud, sealse ökotalunike liidu esindaja Ralluca Dan, kelle peamiseks mureks oli, et praegune Euroopa Liit ei toeta piisavalt pisitalunikke.

„Ma olen Rumeeniast ja mul on eriline põhjus siin olla Rooma Lepingu 60. aastapäeva puhul ja Euroopa põllumajanduspoliitika sünnipäeva puhul. Rumeenia talunikuna tulin siia Rumeenia talurahva õigusi kaitsma. Me arvame, et EL-i põllumajanduspoliitika peaks võtma arvesse ka väiketalunikke, tõelisi väikeste maalappide omanikke, kes toodavad väga tervislikku ja ökoloogilist toitu. Seega toetada ei tule ainult Lääne suurtalunikke vaid ka väikeseid talusid,“ rääkis ta

Ralluca Dan, Rumeenia ökotalunike liidust Foto: Raimo Poom

Radikaalsete jõudude marss, mille pealkiri on „Meie Euroopa eest“ on Rooma toonud liikumised, mis küll on Euroopa poolt, kuid tagavad seda kardinaalselt muuta. Hiljem ühinevad nad siiski Euroopa Liidu peavoolutoetajate hulkadega.

Itaalia pealinna on mitmete Euroopat toetavate ühenduste ja gruppide poolt kavandatud suur euroopameelne meeleavaldus – Marss Euroopa toetuseks. Meeleavalduseks on kohale sõitnud kogu europarlamendi raskekahurivägi aga ka Euroopa riikide parlamentide, omavalitsuste, igasuguste kodanikuühenduste ja muude gruppide esindajaid, kes soovivad välja astuda EL-i kaitseks.

Üks ürituse korraldaja, Euroopa liikumiste peasekretär Petros Fassoulas ütlles Delfile, et lõpuks tuleb EL-i toetav nn vaikiv enamus tänavatele tuua. „Plaanime kokku tuua kõik erinevad ühiskonna pooled, kes pooldavad avatud, õiglast Euroopat. Tahame tekitada ruumi, kus terve Euroopa saab kokku tulla. Teame, et on olemas Euroopat toetav nö vaikiv enamus. Seni oleme võtnud Euroopa projekti iseenesestmõistetavalt, aga praegu pannakse Euroopa väärtusi küsimärgi alla ja enamus hakkab vaiksselt end väljendama,“ ütles Fassoulas.

Euroopa toetajate marss algab keskpäeva paiku suure kõnekoosolekuga vägagi sümboolses Rooma paigas - Bocca della Verità ehk kuulsa tõe suu platsilt. See on tuntud Rooma vaatamisväärsus – uskumuse kohaselt ei tasu valetajal oma kätt kivinäo suhu panna, sest see hammustatakse ära.

Ühtlasi on aga linna kavandatud ka kaks vastumeeleavaldust. Ühe korraldavad suveräänsuse nõudjad, kelle plakateid on linas ohtralt üles riputatud. Teise aga Eurovastased, kes ei taha euromeelsetele võlgu jääda – nemad lõpetavad oma marsi Bocca della Verità platsil, kus kohalikud korrakaitsjad peavad vaatama, et euromeelsed oleksid selleks ajaks kenasti ära marssinud.