FOTOD | Orkaan Michael jõudis USA pinnale, tõi juba ka inimohvri

Seda lisaks 13 hukkunule Kesk-Ameerikas ja voolukatkestusele Kuubas, kus marutuuled jätsid elektrita enam kui 200 000 inimest.

Kuus hukkus tormi tõttu Hondurasel, neli Nicaraguas ja kolm El Salvadoris.

USA-s küündisid tormituuled 69,4 meetrini sekundis. Michael ujutas üle rannikulinnu, kahjustas hooneid, murdis maha elektriliine (Floridas jäi elektrita 380 000 inimest) ja puid. Langenud puu esimese inimohvri USA-s tõigi.

Michael liigub USA-s edasi Alabama ja Georgia osariikidesse. Orkaan juba nõrgeneb ja on praeguseks taandunud juba teise kategooria tormiks, kuid tugev on see endiselt.

Michael oli USA-sse saabudes kolmas kõige karmim orkaan üldse, mis seal maad tabanud, tuultekiiruse järgi aga kuues. Edela-Floridat pole nii tugev torm kunagi enne tabanud.