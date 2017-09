FOTOD | Orkaan Maria jättis Puerto Rico täielikult elektrita

Orkaan Maria jättis kogu 3,5 miljoni elanikuga Puerto Rico ilma elektrita, teatasid võimud.

Puerto Rico katastroofiagentuuri juht Abner Gómez ütles, et ühelgi Puerto Rico elektrienergiavalitsuse kliendil ei ole elektrivoolu, vahendab BBC News.

USA riikliku orkaanikeskuse (NHC) teatel on mõnedes saare osades katastroofilised üleujutused.

Maria liigub nüüd Puerto Ricost eemale ja nõrgeneb teise kategooria tormiks.

„Kui me saame välja minna, leiame me oma saare hävitatuna,“ ütles Gómez ajalehele El Nuevo Día.

USA territooriumi kuberner Ricardo Rosselló kehtestas eile õhtul alates kella 18-st kohaliku aja järgi liikumiskeelu kuni laupäeva hommikuni.

Enne seda palus Rosselló, et USA president Donald Trump kuulutas Puerto Rico katastroofipiirkonnaks.

Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel on näha, et Puerto Rico pealinnas San Juanis on majadelt rebitud katused ning ümber on kukkunud puud ja elektripostid.