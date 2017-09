FOTOD | Orkaan Irma purustas Barbuda ja St Martini saartel suurema osa majapidamistest

Viienda kategooria orkaan Irma purustas Kariibi meres asuvad Barbuda ja St Martini saarel paljud majapidamised ja nõudis vähemalt seitse inimelu.

St Martini saare Prantsusmaale kuuluvas osas hävis orkaani tõttu 95 protsenti majapidamistest, vahendab AFP.

"See on tohutu katastroof. Üheksakümmend viis protsenti saarest on purustatud. Ma olen šokis. See on hirmuäratav," ütles endine Prantsuse seadusandja Gibbs raadiojaamale Radio Caribbean International.

Guadeloupe prefekt Eric Maire nimetas olukorda St Martini saarel "dramaatiliseks" ja tema sõnul on saar joogivee ja elektrita. Marie hoiatas, et hukkunute arv üsana suure tõenäosusega tõuseb.

Antigua ja Barbuda peaminister Gaston Browne'i sõnul kahjustas Irma Barbuda saarel umbes 95 protsenti majapidamistest ja sellest umbes 30 protsenti tuleb lammutada.

"Barbuda on praegu sõna otseses mõttes rusudes," ütles Browne. Saare 1600 elanikust on esialgsetel andmetel hukkunud üks laps.