FOTOD | Orkaan Irma jättis suurema osa Puerto Ricost pimedusse

Viienda kategooria tormiks kvalifitseeritav orkaan Irma jättis suure osa Puerto Ricost pimedusse ning liikus siis edasi Dominikaani Vabariigi ja Haiti suunas.

Kolmapäeva hilisõhtuks kohaliku aja järgi oli tormi kese umbes 137 kilomeetri kaugusel Puerto Rico linnast San Juanist loodes ning see liikus kiirusega 26 kilomeetrit tunnis lääneloodesse, vahendab Associated Press.

Enam kui pool Puerto Rico saarest jäi ilma elektrita, mistõttu oli 900 000 inimest pimeduses ja ligi 50 000 ilma veeta, teatas USA territooriumi hädaolukordade agentuur. 14 haiglat kasutas elektrivoolu saamiseks generaatoreid ja teed oli täis murdunud puid ja elektriposte.

Puerto Rico elektrifirma hoiatas enne tormi, et mõned piirkonnad võivad jääda ilma elektrita 4-6 kuuks, sest personali on kärbitud ja infrastruktuur nõrgenenud saare aastakümne kestnud majanduslanguse tõttu.

USA president Donald Trump kuulutas USA Neitsisaartel ja Puerto Ricos välja hädaolukorra, mis võimaldab föderaalsel hädaolukordade agentuuril ja teistel agentuuridel anda suures osas föderaalvalitsuse kinni makstavat abi.

USA rahvuslik orkaanikeskus ennustas, et Irma jääb neljanda või viienda kategooria tormiks järgmiseks 1-2 päevaks ning möödub neljapäeval vahetult põhja poolt Dominikaani Vabariigist ja Haitist, mis jagavad Hispaniola saart, läheneb neljapäeva õhtuks Turksile ja Caicosele ja osale Bahama saartest ning möödub ööl vastu laupäeva Kuubast. Seejärel liigub orkaan ilmselt põhja poole Florida suunas.

Floridasse on tormi oodata millalgi pühapäeval ning kuberner Rick Scott ütles, et kavatseb reedeks aktiveerida 7000 rahvuskaartlast. Scott hoiatas, et Irma on suurem, kiirem ja tugevam kui orkaan Andrew, mis pühkis 25 aastat tagasi Lõuna-Floridas minema terveid elamupiirkondi.

Eksperdid on väljendanud muret, et Irma võib räsida kogu Florida idarannikut Miamist kuni Jacksonville’ini ning liikuda siis edasi Georgiasse Savannah’sse ning Lõuna- ja Põhja-Carolinasse tihedalt asustatud ja arenenud piirkondadesse.

„See võib vabalt olla kõige kulukam torm USA ajaloos, mis ütleb palju, võttes arvesse, mis just juhtus kaks nädalat tagasi,“ lausus Miami ülikooli orkaaniuurija Brian McNoldy.